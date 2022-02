Concerts au Hangar Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres A vos agendas ! :

Le 05 Mars à 20H30 : Sanseverino vient présenter son 14ème album “Les deux doigts dans la prise”, trio blues-rock-funk. Le 01 Avril à 20H30 : Fishbach, présentation de son nouvel Opus, sonorité 80’s, entre new wave et pop. A vos agendas ! :

