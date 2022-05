Concerts au château de Bournazel: Deux siècles de chanson française Bournazel Bournazel, 29 juillet 2022, BournazelBournazel.

Concerts au château de Bournazel: Deux siècles de chanson française 227 route de Rignac Bournazel Bournazel

2022-07-29 – 2022-07-29

Bournazel Aveyron 227 route de Rignac Bournazel Aveyron

20 EUR Bournazel Vendredi, 29 juillet et samedi 30 juillet, 20 h

Deux siècles de chanson française

Le Cabaret Décousu de Philippe Meyer

Une voyelle peut en cacher une autre, et si c’est une chanson qui nous ressemble, c’est aussi, et même davantage, une chanson qui nous rassemble. Une chanson que nous chantons ou une que nous écoutons. Un tube qui ne nous sort pas de la tête (nos aïeux disaient une scie) ou air que nous nous gardons au chaud, rien que pour nous. La chanson sert à souder les groupes et à marcher au pas aussi efficacement qu’elle permet de rêver dans son coin. La chanson donne des souvenirs à ceux qui n’en ont pas. Elle allège nos chagrins d’amour ou elle nous fait partager pendant 3 minutes une passion torride ou un chagrin inconsolable. La chanson célèbre la patrie, elle se paie la tête des gouvernants, elle célèbre les voyages et elle invente des destinations, elle se moque ou elle gémit, elle lève le poing ou elle fait danser les pieds les moins lestes, il n’y a aucun sujet qui lui soit étranger et elle les a traités tous. C’est cette chanson, notre patrimoine commun que nous voulons célébrer dans ce cabaret qui pioche dans tous les genres. J’ajoute qu’une chanson est une petite pièce de théâtre, et ce n’est pas un hasard si ce sont des comédiens avec qui j’ai souhaité partager le programme de ce cabaret décousu.

Philippe Meyer, Noémie Zurletti, Benoît Carré, Emmanuel Noblet, chant

Jean-Claude Laudat, accordéon – Pascal Sangla, chant et piano

Informations et réservations

Tarif plein : 20 € – Tarif réduit : 15 € *

Réservations : chateau.de.bournazel@gmail.com

Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42

* tarif réduit : moins de 18 ans

chateau.de.bournazel@gmail.com http://www.chateau-bournazel.fr/

