Concerts apéro Logonna-Daoulas, 11 août 2022, Logonna-Daoulas.

Concerts apéro salle Kejadenn rue armor Logonna-Daoulas

2022-08-11 18:30:00 – 2022-08-11 22:00:00 salle Kejadenn rue armor

Logonna-Daoulas Finistère

Stage : stage corps, voix et chansons . 15h à 18h. A partir de 18h30 SOIREE CONCERTS n18h30 Restitution des textes mis en voix CONCERT DON GABO HIP HOP SLAM nMarqué par 11 ans passés à sillonner les scènes et les rues d’Angleterre et de Colombie, Don Gabo nous livre sa perception des musiques urbaines de ces deux pays à travers un set électro/acoustique. En Français comme en espagnol, sa plume oscille entre l’ironie mordante et la dialectique amère des villes où il fait toujours nuit. Mi-rêveur mi cynique, Don Gabo regarde les étoiles clignoter au milieu des néons, le nez en l’air et les pieds dans le béton. Suivi du groupe DREAMER SKY rock progressif. Compositions et reprises en rock doux (London Grammar, Alanis Morissette, Agnes Obel, Steven Wilson, Jeff buckley, Depeche Mode, mais aussi Sade, Dolly parton ou Tracy Chapman. des standard jazz également se glissent dans le set.) Apéro et petite restauration ; partager un verre entre amis dans une ambiance musicale et festive.

avalet.sylvie@gmail.com +33 6 83 92 96 21 https://www.logonna-daoulas.bzh/

