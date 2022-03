Concerts annuels des baladins avec le S.M.S Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Tournus EUR La chorale les baladins du Tournugeois vous propose ses concerts annuels à la nouvelle salle des arcades sur le site du PAS-FLEURY.

Au programme de ces 2 concerts une vingtaine de chansons consacrées au jazz, interprétées par une cinquantaine de choristes dirigés par CLEMENT MEPAS et accompagnés des 18 musiciens du SWING MILLER SYSTEM ! A la fin du concert un pot sera offert pour terminer la soirée dans la convivialité chère aux baladins. Ouverture des portes une demi-heure avant le début du concert. La réservation des places (non numérotées) est ouverte jusqu’au vendredi 24 juin, à l’office de tourisme à Tournus.

