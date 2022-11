Concerts – Andoni Oilokiegi + Alex Paquette + Kaxkatu Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

2022-11-25 21:00:00

Pyrnes-Atlantiques Hendaye Erlaitza eskola organise un concert le 25 novembre prochain: Andoni Oilokiegi, Alex Paquette et le groupe Kaxkatu joueront aux Halles Gaztelu. Les places sont en vente en ligne.

