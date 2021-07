Basse-Ham Basse-Ham Basse-Ham, Moselle CONCERTS AMBIANCE GUINGUETTE NAUTIC’PARIS Basse-Ham Basse-Ham Catégories d’évènement: Basse-Ham

Moselle

CONCERTS AMBIANCE GUINGUETTE NAUTIC’PARIS Basse-Ham, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Basse-Ham. CONCERTS AMBIANCE GUINGUETTE NAUTIC’PARIS 2021-07-25 18:00:00 – 2021-07-25 20:00:00 rue de la seine Port de plaisance Nautic’ham

Basse-Ham Moselle Basse-Ham Un hommage aux plus grands succès de la chanson française dans une ambiance de bal populaire,

convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous. Restaurations sur place proposées. nautic.ham@outlook.com +33 3 82 50 05 30 https://www.agglo-thionville.fr/nauticham2021/?fbclid=IwAR1GV40ujT8jYs5_bjseJRG8MAfqdkevE33qnTVjmTVr9mpFEXbbFOzqJL8 nautic’ham dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Basse-Ham, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Basse-Ham Adresse rue de la seine Port de plaisance Nautic'ham Ville Basse-Ham lieuville 49.38455#6.22454