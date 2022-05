CONCERTS ALAIN SOUCHON, OURS ET PIERRE SOUCHON Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

CONCERTS ALAIN SOUCHON, OURS ET PIERRE SOUCHON Lens, 4 juin 2022, Lens. CONCERTS ALAIN SOUCHON, OURS ET PIERRE SOUCHON 99 rue Paul Bert Lens

2022-06-04 – 2022-06-04

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais Lens Une occasion unique d’entendre tous les succès d’Alain Souchon et d’entonner en chœur j’ai dix ans… lors d’un grand concert dans le parc. Pour célébrer le 10e anniversaire du Louvre-Lens en musique, la famille Souchon, Alain et ses fils, Pierre et Ours, sera là pour un week-end évènement ponctué de surprises. +33 3 21 18 62 62 https://www.louvrelens.fr/ Une occasion unique d’entendre tous les succès d’Alain Souchon et d’entonner en chœur j’ai dix ans… lors d’un grand concert dans le parc. 99 rue Paul Bert Lens

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse 99 rue Paul Bert Ville Lens lieuville 99 rue Paul Bert Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

CONCERTS ALAIN SOUCHON, OURS ET PIERRE SOUCHON Lens 2022-06-04 was last modified: by CONCERTS ALAIN SOUCHON, OURS ET PIERRE SOUCHON Lens Lens 4 juin 2022

Lens