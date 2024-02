Concerts Afro-Pop L’Eprouvette Saint-André-des-Eaux, samedi 9 mars 2024.

Concerts Afro-Pop L’Eprouvette Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Soirée Afro-Pop à l’Eprouvette.

PAPA DAMDAM

Papa Damdam est un épicurien, un gourmet, un amoureux du verbe et un noceur invétéré.

La musique de Papa Damdam traverse l’Afrique tout du long, de la Rumba congolaise aux transes hypnotiques du désert, en passant par le Tsapiky de Madagascar. Ajoutez à cela une voix chaude et timbrée, une poésie railleuse à souhait, des perroquets et des chemises à fleurs.

Le groupe rassemble de vieux bandits de la scène musicale française François Causse a accompagné Alain Bashung, participé à l’aventure Gong, est actuellement le batteur des Zoufris Maracas, Hervé Jegousso bassiste de formation Jazz qu’on a pu croiser aux côtés de Mano Solo, mon côté punk est un membre fondateur de Karpatt. Philippe Odje, véritable guitar hero des temps modernes, a croisé les routes de Manu Dibango, Salif Keita, Passi… Enfin Nader Mekdachi, ex leader de Padam, a collaboré avec des artistes de la scène Electro (Crys L, Rocket Mike), Chanson (Karimouche) et World.

SUPERJOY

Les musiciens de Superjoy ont fait le pacte de mettre leurs instruments et leurs voix au service d’émotions primordiales, pour un répertoire pop ambiant, trituré et lumineux.

Sur scène, le trio résolument électrique croque la vie à belles dents et rayonne d’intensité.

Les textes du bassiste et chanteur Mathieu Al Hachimi, interprétés en Français et en Anglais, s’enracinent dans les nuances de gris que la vie nous propose, en quête perpétuelle des lumières intenses de l’amitié, de la joie et du foyer.

Billetterie et restauration sur place à partir de 19h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

L’Eprouvette D64

Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne https://shorturl.at/adilA

L’événement Concerts Afro-Pop Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2024-02-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme