Le chœur de chambre Calligrammes vous donne rendez-vous le jeudi 26 et le samedi 28 janvier à 20h30 à l’église de Saint Etienne du Mont pour un programme de musique française Le chœur de chambre Calligrammes vous donne rendez-vous le jeudi 26 et le samedi 28 janvier à 20h30 à l’église de Saint Etienne du Mont pour un programme de musique française simple, émouvante et sincère -La Messe secrète a cappella pour double chœur de Frank Martin : une messe à 8 voix à écouter dans une des meilleures acoustiques de Paris -Le Requiem de Maurice Duruflé : une occasion à ne pas manquer de l’entendre accompagné de l’orgue sur lequel Duruflé l’a composé. eglise saint étienne du mont Place Sainte-Geniève 75005 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-calligrammes

