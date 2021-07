Cormery Abbaye bénédictine Saint-Paul Cormery, Indre-et-Loire Concerts Abbaye bénédictine Saint-Paul Cormery Catégories d’évènement: Cormery

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye bénédictine Saint-Paul

Ensemble d’événements totalement gratuits dans le cadre des Journées du Patrimoine de l’Abbaye de Cormery organisées par l’Association des Amis d’Alcuin et l’Abbaye de Cormery : – Concert le samedi de 17h à minuit Diversité des genres musicaux, jazz, classique – la restauration a un caractère particulier. Toujours dans un souci de qualité et de découverte pour tous nous proposons chaque année un menu composé de produits raffinés.

Entrée libre

Diversité de genre musical, jazz, classique, le tout suivi d’un repas convivial. Abbaye bénédictine Saint-Paul 14 Rue Alexis-Meunier, 37320 Cormery Cormery Indre-et-Loire

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T15:00:00

