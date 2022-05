Concerts à L’Ouvre-Boîte, 5 mai 2022, .

Concerts à L’Ouvre-Boîte

2022-05-05 – 2022-05-25

5 5 18 Pass-concert : achetez 3 concerts en une fois, payez 30€ et bénéficiez du tarif 10€ sur les autres concerts de la saison !

Keith And Tex (Ja) / Rudy Mills (Ja) / The Steadytones (De) + The Mercurials (Fr)

Jeudi 5 mai à 20h

Reggae Rocksteady

Concert Afterwork

The Courettes (Br/Dk)

Jeudi 12 mai à 18h30

Bar’asca

Garage Rock’n’roll

Entrée libre

Kikesa (Fr)

Vendredi 13 mai à 20h30

Rap

Cedric Burnside (USA) + Marc Minelli plays Tom Waits (Fr)

Mercredi 25 mai à 20h

Blues

dernière mise à jour : 2022-04-20 par