2021-08-06

Cazideroque Lot-et-Garonne Cazideroque 15 20 EUR L’association Amis de l’église Saint-Pierre de Noaillac organise deux concerts au profit des travaux de rénovation de l’édifice.

A 18h30, concert de violons de Maxime Ramié avec la participation exceptionnelle d’Alexandre Brussilovsky.

A 21h, récital de piano de Kei Saotomé qui interprète Bach, Chopin, Kamitas, Debussy, Liszt.

Possibilité de se restaurer avec son casse-croûte tiré du sac à la salle des fêtes.

dernière mise à jour : 2021-07-27

