Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Concerts à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves Eglise Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Concerts à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves Eglise Saint-Aubin de Trèves, 18 septembre 2021, Chênehutte-Trèves-Cunault. Concerts à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Aubin de Trèves

Label Église Accueillante en Anjou. Samedi à 15h : Concert de chants grégoriens et de polyphonies médiévales et renaissance par le chœur de Notre-Dame-des-Eaux. Dimanche à 16h30 : Récital de chant lyrique, par l’association les Goûts Réunis. Datant principalement des 11e et 13e siècles, on prêtera tout particulièrement attention au bénitier en porphyre du 12e siècle et au gisant de Robert le Maçon qui se trouve à droite près du chœur. Eglise Saint-Aubin de Trèves Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Saint-Aubin de Trèves Adresse Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Ville Chênehutte-Trèves-Cunault lieuville Eglise Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault