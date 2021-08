Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Notre-Dame de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Concerts à l’Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Un des chefs-d’œuvre de l’art roman angevin des 11e et 13e siècles, construite par des moines bénédictins. Ne manquez pas le clocher du 11e siècle, les chapiteaux du 12e siècle, la pietà en pierre polychrome du 16e siècle, les fresques du 15e siècle, et la châsse reliquaire de Saint-Maxenceul. Label Église Remarquable en Anjou. Samedi : Concert à 10h par le chœur Notre-Dame-des-Eaux. Concert à 17h de l’ensemble Lux Medievis (6 chanteurs et un instrumentiste), polyphonie sacrée en Europe aux 13e et 14e siècles. Concerts le samedi Eglise Notre-Dame de Cunault Place Victor Dialand, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

