Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière 23460, ROYERE DE VASSIVIERE Concerts à L’Atelier : Edukation Nationale & Le Grandzanimo Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière Catégories d’évènement: 23460

ROYERE DE VASSIVIERE

Concerts à L’Atelier : Edukation Nationale & Le Grandzanimo Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière, 6 novembre 2021, Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière. Concerts à L’Atelier : Edukation Nationale & Le Grandzanimo Place de la Mayade Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière

2021-11-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-11-06 23:00:00 23:00:00

Royère-de-Vassivière 23460 Place de la Mayade Royère-de-Vassivière 23460 Royère-de-Vassivière Rdv à 21h, à L’Atelier. Entrée gratuite. Rens : 06 84 58 65 34 1 soirée, 2 concerts : Edukation Nationale, un duo éléctroclash from wonderland et Le Grandzanimo qui présente Héritage Vivant qui revisite avec sensibilité le folklore Topcinquantien. Rdv à 21h, à L’Atelier. Entrée gratuite. Rens : 06 84 58 65 34 Place de la Mayade Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 23460, ROYERE DE VASSIVIERE Autres Lieu Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Adresse Place de la Mayade Ville Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière lieuville Place de la Mayade Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière