Laon Aisne Deux jours autour d’œuvres méconnues de compositrices à la charnière des XIXe et XXe siècles :

>> samedi : concert de Sophia Vaillant à 18h (avec des œuvres de Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Hélène de Montgeroult, Lili Boulanger, Pauline Viardot, Clara Schumann et Betsy Jolas)

>> dimanche : masterclass pour élèves du Conservatoire à 10h

>> dimanche : conférence de Sophia Vaillant à 14h30

>> dimanche : concert des élèves avec Julien Morel en récitant à 15h RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon sur les deux jours !

+33 3 23 22 87 10 http://www.ca-paysdelaon.fr/

