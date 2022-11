CONCERTS A L’ABBATIALE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hrault L’organiste Thierry Jam introduira le spectacle avec des pièces à l’orgue romantique et « à Cordes et à Cœur », donnera un concert-ballet, avec des chansons traditionnelles et quatre tableaux avec une danseuse soliste. Cette prestation conjuguera la nostalgie et l’indomptable joie de vivre de ces bannis. L’association Saint Benoît d’Aniane propose un après-midi musical « Les chemins de la paix » autour des chants et danses de la méditerranée orientale et méridionale qui évoqueront le long chemin des exilés. +33 4 67 57 01 40 © Marchand Muriel – CCVH

