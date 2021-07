Concerts à la Pointe du Raz Plogoff, 14 août 2021, Plogoff.

Concerts à la Pointe du Raz 2021-08-14 – 2021-08-14

Plogoff Finistère

Organisé par les commerçants de la Pointe du Raz. A 15h, spectacle des enfants du cercle de Beuzec-Cap-Sizun. A 20h, Hyacinthe le Hénaff et Malo Kervern : Hip Noz. A 22h, Bagad et cercle des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun : extrait du spectacle BEG AR RAZ. A 22h45 : DJ Tone Broker. Billetterie dans les commerces à p. du 28, et sur place. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

cat.fouquet@orange.fr

dernière mise à jour : 2021-07-24 par