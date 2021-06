Concerts à la Halte fluviale Soissons, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Soissons.

Concerts à la Halte fluviale 2021-07-11 15:30:00 – 2021-08-29 17:30:00

Soissons Aisne Soissons

Le dimanche, de 15h30 à 17h30, venez assister à un concert gratuit sur les berges de l’Aisne :

-le 11 juillet: Loukhoumec, concert de blues proposé par Arts et artistes

-le 18 juillet: The Dud’z, concert blues proposé par Arts et artistes

-le 25 juillet : Les accordéonistes du Soissonnais, bal musette et chansons françaises

– le 1er août: Roch Ozéo, concert proposé par Arts et artistes

-le 8 août : Christian Menu, concert synthé et voix

-le 15 août: Habanera, spectacle de danse

-le 29 août : Jazz New Orléans Trio,

+33 3 23 53 54 42

