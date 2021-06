Plougrescant Plougrescant Côtes-d'Armor, Plougrescant Concerts à la ferme ! Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant Côtes d’Armor Plougrescant Venez fêter l’été en musique à la Ferme des Hautes Terres.

Expo photo, chansons françaises, blues, musique des Balkans et cumbia rock avec La Cosecha del Barrio loco ! contact@poulestok.bzh Venez fêter l’été en musique à la Ferme des Hautes Terres.

Expo photo, chansons françaises, blues, musique des Balkans et cumbia rock avec La Cosecha del Barrio loco !

Détails Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant
Lieu Plougrescant Adresse Ferme des Hautes Terres 5 kercadiou Hent Pors Hir Ville Plougrescant