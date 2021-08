Pontoise Cathédrale Saint-Maclou Pontoise, Val-d'Oise Concerts à la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

15h30 : Concert de l’Ensemble vocal de Pontoise Au programme Pièces prophanes et sacrées de la Renaissance dont « La Missa Mon Coeur se recommande à vous » d’Eccard, basée sur la chanson du même nom de Lassus. Durée 45mn 17h : A l’occasion du tricentenaire de la réception de l’orgue Tribuot, l’association les Heures musicales propose un concert d’orgue de Philippe Bardon, exceptionnel. Ainsi que l’édition d’un livret Histoire du grand orgue de la cathédrale St Maclou de Pontoise. Concerts de chorale et d’orgue Cathédrale Saint-Maclou Place du Petit-et-du-Gand-Martroy 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

