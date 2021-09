Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Concerts : 15 Ans du Label Born Bad Records Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concerts : 15 Ans du Label Born Bad Records Romans-sur-Isère, 12 novembre 2021, Romans-sur-Isère. Concerts : 15 Ans du Label Born Bad Records 2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-13 01:00:00 01:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes EUR 18 15 ANS DU LABEL BORN BAD RECORDS

Le célèbre label rock fête son anniversaire à la Cordo !

Soirée dans le cadre de Rock This Town #5 en partenariat avec le Mistral Palace accueilbilletterie@lacordo.com +33 4 75 02 00 40 dernière mise à jour : 2021-09-16 par Valence Romans Tourisme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.0432#5.04382