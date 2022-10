CONCERTPOLYPHONIES CORSES Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle A Ricuccata est un ensemble polyphonique corse créé en 1995. Il est composé de 6 chanteurs qui ont à cœur de transmettre et d’inscrire dans son époque l’héritage musical traditionnel qui lui a été légué. Direction artistique : F. Berlinghi.

Leur répertoire musical, composé de chants profanes et sacrés, est construit sur les structures musicales de la polyphonie traditionnelle corse, le cantu in paghjella. Il comprend tout naturellement des pièces traditionnelles mais aussi des créations contemporaines ainsi que des adaptations de pièces originaires de différentes régions du monde et plus particulièrement du bassin méditerranéen.

A l’église Saint Maurice de Freyming au tarif de 15 €. Pré-vente à la Médiathèque de Freyming-Merlebach. +33 3 87 00 23 48 A RICUCCATA

