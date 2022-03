Concertos pour solistes et orchestre, 1re partie Marseille 1er Arrondissement, 11 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Concertos pour solistes et orchestre, 1re partie Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

2022-03-11 – 2022-03-11 Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Première partie : Vivaldi et Telemann



Avec l’ensemble à cordes du Conservatoire, découvrez des grands élèves de la maison dans le rôle de solistes. Deux doubles concertos (deux mandolines et deux violoncelles) et un concerto pour guitare vous feront découvrir l’univers virtuose du maître vénitien.



Mila Hudelot et Oscar Turban, mandolines

Yohan Briand, Tess Groh, Liv Grimaud, Emma Tron, David Ishkinazi, guitares

Ruben Ravier et Valentin Raffenne, violoncelles

‍Frédéric Isoletta, direction



Merci aux professeurs Philippe Azoulay, Vincent Beer-Demander, Agnès Condamin, Marylin Montalbano, Pierre Nentwig et Emmanuel Rossfelder



En salle Tomasi

‍

Première partie : Vivaldi et Telemann

Avec l’ensemble à cordes du Conservatoire, découvrez des grands élèves de la maison dans le rôle de solistes.

Première partie : Vivaldi et Telemann



Avec l’ensemble à cordes du Conservatoire, découvrez des grands élèves de la maison dans le rôle de solistes. Deux doubles concertos (deux mandolines et deux violoncelles) et un concerto pour guitare vous feront découvrir l’univers virtuose du maître vénitien.



Mila Hudelot et Oscar Turban, mandolines

Yohan Briand, Tess Groh, Liv Grimaud, Emma Tron, David Ishkinazi, guitares

Ruben Ravier et Valentin Raffenne, violoncelles

‍Frédéric Isoletta, direction



Merci aux professeurs Philippe Azoulay, Vincent Beer-Demander, Agnès Condamin, Marylin Montalbano, Pierre Nentwig et Emmanuel Rossfelder



En salle Tomasi

‍

Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par