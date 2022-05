Concertos Italiens, 12 juillet 2022, .

Concertos Italiens

2022-07-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-12 22:00:00 22:00:00

Le quintette Vincent Beer Demander & Co, à l’origine du Festival Mandol’in Marseille qui fête cette année sa deuxième édition, nous propose cet été un programme enjoué et enlevé de Concertos Italiens dont trois concertos de Vivaldi, Calace et Carulli, des pièces solistes et une pièce électro-acoustique.

Pas moins de trois solistes de renommée internationale, Sabine Marzé (mandoline), Edoardo Catemario (guitare) et Florentino Calvo (mandoline) rejoindront les rangs des musiciens provençaux le mardi 12 juillet aux Archives départementales. Le rendez-vous de la mandoline revisitée sur les cinq continents !



Durée : 1h15 – Tout public



Gratuit sur réservation à reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Concertos Italiens par la compagnie Vincent Beer Demander and Co. Dans le cadre du Festival Mandol'in Marseille 2022.

