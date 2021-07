Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Concertos de Joaquín Rodrigo L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Concertos de Joaquín Rodrigo L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, 25 mars 2022-25 mars 2022, Antony. Concertos de Joaquín Rodrigo

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

Joaquín Rodrigo voulait que son œuvre capture « les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, et les ruissellements des fontaines » du jardin d’Aranjuez. Ça fait rêver, non ? Découvrez, avec des musiciens d’exception, quatre œuvres phares du patrimoine espagnol : deux pièces d’Arriaga et Turina et les célèbres concertos de Joaquín Rodrigo.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Rodrigo / Arriaga / Turina L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Adresse 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Ville Antony lieuville L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony