CONCERTOS BAROQUES EGLISE SAINT EXUPERE Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Venez écouter des œuvres des compositeurs les plus appréciés de l’époque baroque, un concert varié et réjouissant !

Vivaldi, Telemann, Bach et Boismortier, compositeurs parmi les plus populaires de l’époque baroque, exploitent avec une imagination extraordinaire toutes les combinaisons offertes par la formation proposée violon, flûte à bec, hautbois, basson, violoncelle et clavecin.

La virtuosité, l’expression de mélodies charmeuses, l’humour aussi se manifestent tout au long de ce programme festif et varié, présenté par six solistes des Passions.

PROGRAMME :

(sans entracte)

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

– Concerto en mi mineur

– Concerto pour violoncelle

Jean-Chrétien Bach (1735-1782)

– Quintette en ré mineur

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

– Quadro en la mineur

Antonio Vivaldi (1678-1741)

– Concerto en sol mineur EUR.

EGLISE SAINT EXUPERE Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23 20:00:00



