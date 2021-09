Concerto Soave Chapelle du Méjan, 8 avril 2022, Arles.

Concerto Soave

Chapelle du Méjan, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

XXXVIe SEMAINE SAINTE **Concerto Soave** _Lamentazioni “Leçons des ténèbres d’orient et d’occident”_ Girolamo Frescobaldi : _Lamentations_ Giacomo Carrissimi : _Lamentations_ Zad Moultaka : _Exercices de lumières_ Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est un ensemble de musique baroque, cultivant un esprit poétique et sonore totalement unique. Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent le répertoire italien du seicento, mais également bien au-delà, jusqu’à la création contemporaine et aux collaborations diverses (danse, théâtre, déclamation…). _“Concerto Soave, référence désormais incontournable dans le réveil d’un paysage baroque tout ensemble tendu, virtuose, intimiste.”_ Roger Tellart, Classica. Tissage subtil entre des lamentations vocales et instrumentales du seicento italien pour la Semaine Sainte (Frescobaldi, Carrissimi…) et des plaintes contemporaines, le concert étire ces fragments des Lamentations du Prophète Jérémie, intemporel symbole du désespoir, dont le douloureux climat évoque la passion du Christ de manière prémonitoire. Zad Moultaka construit, en contrepoint, de ces leçons de ténèbres ses Exercices de lumières, travaille sur les mêmes textes, y insère instruments et modes orientaux. Les deux cycles s’entrelacent, où traditions savantes et populaires méditerranéennes se croisent au cœur d’une souffrance cathartique et irradiante.

22/8€

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



