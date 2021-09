Reims Reims Marne, Reims Concerto pour violon de Beethoven – Orchestre Euphony Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Concerto pour violon de Beethoven – Orchestre Euphony Reims, 1 octobre 2021, Reims. Concerto pour violon de Beethoven – Orchestre Euphony 2021-10-01 – 2021-10-01 Théâtre du Chemin vert 11 Place du 11 Novembre

Reims Marne L’orchestre Euphony est très heureux de revenir sur la scène du Théâtre du Chemin Vert après cette longue absence en vous proposant son nouveau programme : l’incontournable et poétique Concerto pour violon de Beethoven. Une introduction donnant quelques clés d’écoute précèdera l’interprétation de ce magnifique concerto.

Un prologue comme une mise en bouche donnera à entendre des extraits de l’œuvre, reflet d’une période très heureuse de la vie du compositeur par son lyrisme serein, afin de révéler au public pourquoi les violonistes tiennent ce « chant d’amour » pour le plus parfait du répertoire. Tout public

Direction : Gabriel Philippot

Soliste : Aline Zeller http://euphonyreims.weebly.com/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par Office de tourisme du Grand Reims

