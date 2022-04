Concerto pour public : à vous de jouer ! Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concerto pour public : à vous de jouer ! Philharmonie de Paris, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Tarif unique : 10 EUR

Ce concert au format inhabituel invite les spectateurs à interpréter depuis leurs sièges l’œuvre de Nicola Campogrande spécialement composée pour eux. Tout au long du concert, le public est guidé par la cheffe assistante Irene Gómez C. Ce concert au format inhabituel invite les spectateurs à interpréter depuis leurs sièges l’œuvre de Nicola Campogrande spécialement composée pour eux. Guidés par la cheffe assistante Irene Gómez Calado et accompagnés par les musiciens de l’Orchestre atelier Ostinato, les « spectateurs solistes » créent leur propre version de ce concerto en chantant et en jouant avec des bonbons sonores et des kazoos. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22788 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863226

© Camille Jourdy Concerto pour public / Orchestre Atelier Ostinato – Jean-Luc Tingaud – Rossini, Campogrande

