Moselle Metz Avec l’Orchestre national de Metz Grand Est. Un Concerto pour pirate, quésaco ? Eh bien… du théâtre-orchestral, Morbleu ! Mordicus, pirate passionné d’instruments incongrus, découvre une île peuplée par un orchestre symphonique. La rencontre est détonante ! Musique, théâtre, danse et vidéo s’unissent et vous invitent à faire résonner vos voix pour hisser les voiles. L’orchestre symphonique comme vous ne l’avez jamais vu : piraté, endiablé et survolté ! Vous embarquez ? http://citemusicale-metz.fr/ ARSENAL 3 avenue Ney Metz

