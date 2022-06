Concerto pour orchestre de Bartok – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concerto pour orchestre de Bartok – Saison ONPL Cité des Congrès, 27 septembre 2022, Nantes. 2022-09-27

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Concerto pour orchestre de Bartok + Concerto pour violon par Alena Baeva Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Domenico Scarlatti (1685-1757) / Aurélien Maestracci (né en 1985) : Orchestration sur la Sonate K.260 – 6 min. Jean Sibelius (1865-1957) : Concerto pour violon – 30 min. – Alena Baeva, violon Béla Bartók (1881-1945) : Concerto pour orchestre – 39 min. Roberto Forés Veses, direction Trois siècles séparent Domenico Scarlatti d’Aurélien Maestracci qui propose une orchestration originale de la Sonate K. 260 du maître napolitain. Plus qu’un simple travail de style, il s’agit d’une véritable relecture de cette musique, faisant intervenir toutes les ressources sonores de l’orchestre symphonique. C’est avec un immense plaisir que nous retrouverons ensuite la violoniste Alena Baeva dans le Concerto pour violon de Sibelius. Profondément romantique et résolument moderne, cette œuvre à la lumière diaphane témoigne de la grandeur et de la beauté des paysages scandinaves.Oeuvre d’un Bartók exilé et malade, le Concerto pour orchestre frappe quant à lui par l’énergie qu’il dégage. Offrant à chaque pupitre une véritable partie soliste, cette partition rend hommage aux musiques populaires des pays de l’Est. Le chef espagnol Roberto Forés Veses dirigera ce programme qui des folklores d’Europe centrale aux immensités nordiques vous entraîne dans un irrésistible voyage. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Concerto pour orchestre de Bartok – Saison ONPL Cité des Congrès 2022-09-27 was last modified: by Concerto pour orchestre de Bartok – Saison ONPL Cité des Congrès Cité des Congrès 27 septembre 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique