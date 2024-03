Concerto pour jongleur : Restitution d’ateliers Scène de recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, mercredi 20 mars 2024.

Concerto pour jongleur : Restitution d’ateliers Chant de Balles – Vincent de Lavenère Mercredi 20 mars, 18h30 Scène de recherche ENS Paris-Saclay Entrée libre sur réservation

Restitution d’ateliers mettant en lien un jongleur et un orchestre, laboratoire d’idées pour la création en jonglerie musicale.

En partenariat avec la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay et l’Orch’ENS – orchestre des étudiants de l’ENS.

Cette soirée est ouverte à toutes et tous est l’opportunité de découvrir le travail mené par plusieurs ateliers durant l’année à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay (LabOrchestra, Théâtre et IA, Ensemble vocal et le Projet Concerto pour jongleurs).

La restitution des ateliers a lieu mercredi 20 mars et débutera à 18h30 à la Scène de recherche.

Au programme, nous aurons dans l’ordre : LabOrchestra, Théâtre et IA, Ensemble vocal et le Projet Concerto pour jongleurs.

Scène de recherche ENS Paris-Saclay 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Chant de Balles