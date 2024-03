Concerto pour Harpe et Clown Saint-Léger-sous-Beuvray, vendredi 12 avril 2024.

Concerto pour Harpe et Clown Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Céline Mata

Conservatoire de Reims, dans la classe de Dominique Demogeot. Diplomée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, lauréate des fondations Nadia et Lili Boulanger et Lily Laskine, elle fut largement soutenue et encouragée, durant ses études supérieures, par Marielle Nordmann. Aujourd’hui concertiste et professeur diplômée, elle se partage entre enseignement et concerts :

– Professeur titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement de harpe, elle ensiegne dans différents conservatoires les Portes de l’Essone (CRI), le Chesnay, Bretigny sur Orge, CRD de raincy,…

– Concertiste, elle se produit régulièrement avec les plus grands orchetsres nationaux;

– Musicienne d’Orchestre, elle est invitée fréquemment par l’oRchestre National d’Ile de France, l’Orchestre de PIcardie, l’Opéra de Rouen, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de pOitou Charentes, les choeurs de radio France …;

– Musique de chambre partenaire appréciée, elle collabore notamment avec le quatuor Joachim et bien d’autres formations;

– Concertiste soliste, elle se produit en récital, seule ou avec orchetsre, partout en France et en Europe,

– Discographie: en 2004, elle sort son premier CD, un répertoire original pour cor et harpe, avec le premier soliste de l’Orchetsre National de France. Printemps 2015 elle produit un CD en solo chez Artists Label. Nombreux enregistrements de disques et de réalisations pour le cinéma et la télévision.

Xavier Jaillard

Professeurs de lettres, journaliste. Parolier chez Barclay

– Romancier, il a publié notamment Une Cause pour Deflassy, radiesthésie, l’Iténéraire du Crabe…

– Coméden ou Metteur en scène, il créée et anime dans les années 70 le théâtre du Roy LYre avec Pierre Dac et Francis Blanche. Sur les scènes parisiennes, il interprète les plus grands rôles du théâtre classique Le Bourgeois Genthilhomme, Tartuffe, Ubu, Le Malade Iaginaire, Meurtre dans la Cathédrale, mais joue aussi Labiche, Courteline,Feydeau, Anouilh…

– Auteur de théâtre, il a fait représenter une vingtaine de pièces, dont Cinq pas dans la tendresse, Méchant Molière, Philippe et Ragotte, L’Oursin de Francis Blanche, Sénèque et saint paul…

– Son adaptation de la Vie devant Soi reçoit 3 molières en 2008 ( meilleure adaptation, meilleur spectacle privé, meilleure comédienne pour Myriam Boyer)

– Directeur du Théâtre Petit Hebertot de Paris jusqu’en 2012, il reçoit sur sa scène, entre autres, Pierre Bellemare, rené de Obaldia, Patrick Préjean, Jean paul Farré, Clémentine Célarié, Roger Dumas…

Chancelier de l’Académie Alphonse Allais

Rédacteur en chef du dictionnaire ouvert jusqu’à 22 heures

Il a publié récemment 3 ouvrages d’humour Je serai Bref, Humeurs Jaillardes, le Loup et la Gnôle( fables)

et 2 romans vers l’OUest, Les yeux du chat

Créateurs et animateur des Prix Littéraires Jules Renard et du prix René de Obaldia 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Maison du Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concerto pour Harpe et Clown Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2024-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)