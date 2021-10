Vogelgrun Vogelgrun Haut-Rhin, Vogelgrun Concerto pour deux clowns, les rois vagabonds Vogelgrun Vogelgrun Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vogelgrun

Concerto pour deux clowns, les rois vagabonds Vogelgrun, 28 octobre 2021, Vogelgrun. Concerto pour deux clowns, les rois vagabonds 2021-10-28 – 2021-10-28

Vogelgrun Haut-Rhin Vogelgrun EUR Ces deux clowns nous racontent une histoire. Par un savant mélange de musique classique, d’acrobaties modernes et de costumes extravagants, ils ravissent non seulement nos yeux, mais aussi nos oreilles. Dès 8 ans. Ces deux clowns nous racontent une histoire. Par un savant mélange de musique classique, d’acrobaties modernes et de costumes extravagants, ils ravissent non seulement nos yeux, mais aussi nos oreilles. +33 3 89 72 02 33 Ces deux clowns nous racontent une histoire. Par un savant mélange de musique classique, d’acrobaties modernes et de costumes extravagants, ils ravissent non seulement nos yeux, mais aussi nos oreilles. Dès 8 ans. dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Vogelgrun Autres Lieu Vogelgrun Adresse Ville Vogelgrun lieuville 48.02227#7.57902