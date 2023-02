CONCERTO POUR DEUX CLOWNS LES ROIS VAGABONDS LA CANOPEE, 3 mars 2023, RUFFEC.

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS LES ROIS VAGABONDS LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 (2023-03-03 au ) 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Le Grand Angle (L-1-008218/2-008642 3-008450 Mime, acrobatie, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. Sur scène, deux clowns que tout oppose, elle belle marquise, lui paysan. Entre eux, le même désir de jouer une partition musicale et corporelle de haute volée. Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Un concerto classique dont la démesure, l’excentricité et le comique n’ont pas de limite. Clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Les Rois Vagabonds sont avant tout des “poètes en action“ selon la formule d’Henry Miller. Ils nous donnent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Les Rois Vagabonds Les Rois Vagabonds

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

