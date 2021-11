Cesson-Sévigné Carré Sévigné Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Concerto pour deux clowns Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Concerto pour deux clowns

Carré Sévigné, le mardi 1 février 2022 à 20:00

Carré Sévigné, le mardi 1 février 2022 à 20:00

Au programme de ce Concerto, on joue Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des clowns. 10 ans que les Rois Vagabonds sillonnent le monde, nos mondes, avant tout ‘poètes en action’ selon la belle formule d’Henry Miller. Ils mettent des ailes aux spectateurs pour qu’ils parcourent avec eux un bout de chemin d’humanité.

De 26€ à 22€

Clown-Théâtre. Les Rois Vagabonds Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T20:00:00 2022-02-01T21:10:00

