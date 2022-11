Concerto pour deux clowns, 26 février 2023, .

Dans la belle tradition du cirque populaire et familial des Grock, Buffo ou Slava, chaque moitié de ce talentueux duo marche dans la vie avec son clown, un genre d’alter rigolo qui ne vous lâche plus d’une semelle lorsque vous l’avez trouvé. À elle (Julia Moa Caprez), le clown blanc, ficelle contorsionniste en robe rouge et perruque poudrée ; à lui (Igor Sellem), l’Auguste tendre et costaud ; leur partie commune : un concerto clownesque absolument déjanté. Aussi virtuoses pour jouer de la musique -Vivaldi, Strauss, Bach – que maladroits pour faire tout le reste… Les deux se démènent pour transmettre leur message universel. Quelques mots à peine, mais force paille, acrobaties, mimes, fanfreluches et pétales de roses… La simplicité en plus. N’en jetez plus !

