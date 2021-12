Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CONCERTO N°1 DE CHOPIN OPUS 11 EN MI MINEUR Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONCERTO N°1 DE CHOPIN OPUS 11 EN MI MINEUR Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans. CONCERTO N°1 DE CHOPIN OPUS 11 EN MI MINEUR Place des Jacobins Maison de la biennale (théâtre Scarron) Le Mans

2022-01-27 – 2022-01-27 Place des Jacobins Maison de la biennale (théâtre Scarron)

Le Mans Sarthe Concerto pour piano des élèves diplômés du Conservatoire. Elisa Bigot, Arthur Gautier, Léa Martin et Lorenzo Tarade réaliseront un mouvement chacun, accompagné d’un quintette (deux violons, alto, violoncelle et basson) constitué des grands élèves du Conservatoire à rayonnement départemental du Mans. Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans Concerto pour piano des élèves diplômés du Conservatoire. Elisa Bigot, Arthur Gautier, Léa Martin et Lorenzo Tarade réaliseront un mouvement chacun, accompagné d’un quintette (deux violons, alto, violoncelle et basson) constitué des grands élèves du Conservatoire à rayonnement départemental du Mans. Place des Jacobins Maison de la biennale (théâtre Scarron) Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Place des Jacobins Maison de la biennale (théâtre Scarron) Ville Le Mans lieuville Place des Jacobins Maison de la biennale (théâtre Scarron) Le Mans