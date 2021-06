Concerto Lamineur – Colombelles – 30 juin 2021 colombelles, 30 juin 2021-30 juin 2021, Colombelles.

L’association Normandie Patrimoine et Numériques organise le mercredi 30 juin une performance artistique avec un son et lumière spectacle « Concerto en Lamineur », avec projections d’images, concert en live avec les 26 musiciens de l’Harmonie de la Société Musicale Normande qui fêtera à cette occasion ses 101 ans. le spectacteur découvrira des images d’hier et d’aujourd’hui, des sons du passé, mélodies et bruits d’usines accompagneront les propos des ouvriers de la SMN. Des extraits vidéo et des photos seront projetés en grand format (15m x12) sur la paroi du réfrigérant

entrée libre

Voyage sensoriel et émotionnel au coeur de l’ancienne usine SMN au pied du réfrigérant

