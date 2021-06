Concerto en lamineur Colombelles, 30 juin 2021-30 juin 2021, Colombelles.

Concerto en lamineur 2021-06-30 22:30:00 22:30:00 – 2021-06-30 00:00:00 00:00:00

Colombelles Calvados Colombelles

« Concerto en lamineur » est un spectacle son et lumières qui met en valeur le Réfrigérant, une tour haute de 56 mètres, visible à des kilomètres à la ronde, dernier symbole du patrimoine de la SMN (Société Métallurgique de Normandie)avec le concours des musiciens de l’Harmonie de la Société Musicale Normande. Ce spectacle gratuit comprend un film hommage avec des témoignages de métallos, des images d’archives, des animations « SMN virtuelle », une musique originale composée par R.v.TREZEN ainsi que des vues aériennes inédites. Cette mise en lumière musicale aura lieu dès la tombée de la nuit, vers 23h, le 30 juin, mais le Réfrigérant, véritable totem identitaire et symbole du patrimoine industriel de la région sera illuminé de teintes rougeoyantes pendant 48h, les 29 et 30 juin, évoquant les feux continus de l’usine quand elle était encore en activité.

« Concerto en lamineur » est un spectacle son et lumières qui met en valeur le Réfrigérant, une tour haute de 56 mètres, visible à des kilomètres à la ronde, dernier symbole du patrimoine de la SMN (Société Métallurgique de Normandie)avec le concours…

nicojob3@gmail.com +33 6 63 13 94 65 https://www.helloasso.com/associations/normandie%20patrimoines%20et%20numeriques/collectes/concerto-en-lamineur

« Concerto en lamineur » est un spectacle son et lumières qui met en valeur le Réfrigérant, une tour haute de 56 mètres, visible à des kilomètres à la ronde, dernier symbole du patrimoine de la SMN (Société Métallurgique de Normandie)avec le concours…

« Concerto en lamineur » est un spectacle son et lumières qui met en valeur le Réfrigérant, une tour haute de 56 mètres, visible à des kilomètres à la ronde, dernier symbole du patrimoine de la SMN (Société Métallurgique de Normandie)avec le concours des musiciens de l’Harmonie de la Société Musicale Normande. Ce spectacle gratuit comprend un film hommage avec des témoignages de métallos, des images d’archives, des animations « SMN virtuelle », une musique originale composée par R.v.TREZEN ainsi que des vues aériennes inédites. Cette mise en lumière musicale aura lieu dès la tombée de la nuit, vers 23h, le 30 juin, mais le Réfrigérant, véritable totem identitaire et symbole du patrimoine industriel de la région sera illuminé de teintes rougeoyantes pendant 48h, les 29 et 30 juin, évoquant les feux continus de l’usine quand elle était encore en activité.