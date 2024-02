Concerto en 37 ½- Ana Pérez Plouha, vendredi 15 mars 2024.

Concerto en 37 ½- Ana Pérez Plouha Côtes-d’Armor

Danse et musique flamenco, tout public. Ana Pérez est une pointure. 37,5 plus exactement. Mais au-delà de la chaussure, Ana Pérez est une pointure de l’art andalou par excellence le flamenco. Ana Pérez danse le flamenco en experte reconnue. Elle dispose d’une maîtrise qui la laisse libre d’agir à son gré, dans une énergie tellurique qui vibre bien après le concret. C’est ainsi un tremblement qui résonne avec le public, une musique de relation et d’intensité. Car Ana Pérez est aussi et avant tout une musicienne. Le sens mélodique de ce concerto pour chaussures révèle la force lyrique d’un choc sur un plancher. Tout n’est qu’affaire de construction et de poésie. Une mélodie apparaît ainsi tout au long d’un dialogue fertile qui se noue subtilement sur scène.Chorégraphie et interprétation Ana Pérez

Guitare et composition José Sanchez

Électronique Matthieu Pernaud

Création lumière Héléna Payan

Son Lambert Sylvain

Direction artistique Caroline Perdrix

Regard extérieur Patricia Guerrero

Costume Barta Studio

Avec le soutien de la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, du mécénat de la Caisse des Dépôts et de l’Onda, Office National de Diffusion Artistique dans le cadre de leur programme TRIO(S) volet émergence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Salle L’Hermine

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

L’événement Concerto en 37 ½- Ana Pérez Plouha a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor