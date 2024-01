« Concerto désaccordé » Spectacle jeune public Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, samedi 17 février 2024.

« Concerto désaccordé » Spectacle jeune public La grande Diva Olga Pétrovna Vaniskaïa se présente pour son récital de piano, accompagnée par son fidèle Igor, homme à tout faire. Mais le piano n’est pas là, la Diva déraille et Igor s’en mêle… Samedi 17 février, 15h30 Centre Culturel Robert Delefosse 4 €

« Concerto désaccordé » par la Compagnie de Lyse

Une aventure musicale et clownesque!

En tournée internationale, la grande Diva Olga Pétrovna Vaniskaïa se présente pour son récital de piano. Elle est accompagnée par son fidèle Igor, porteur de bagages et homme à tout faire. Mais rien ne se passe comme prévu. Le piano n’est pas là, la Diva déraille et Igor s’en mêle…

Spectacle Jeune Public – à partir de 3 ans – Durée 50 mn

Centre Culturel Robert Delefosse

Tarif unique: 4 €

Réservation 03 20 95 45 71 (centre culturel les lundi, jeudi, vendredi matin).

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Compagnie de Lyse