La Courneuve La Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis Concert’o déj La Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

Seine-Saint-Denis

Concert’o déj La Courneuve, 16 novembre 2021, La Courneuve. Concert’o déj Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc La Courneuve

2021-11-16 12:30:00 12:30:00 – 2021-11-16 13:30:00 13:30:00 Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc

La Courneuve Seine-Saint-Denis La Courneuve Seine-Saint-Denis Profitez d’une pause musicale sur le temps du déjeuner ! +33 1 49 92 61 61 https://houdremont.lacourneuve.fr/agenda/2021/concerto-dej Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc La Courneuve

dernière mise à jour : 2021-11-07 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: La Courneuve, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Courneuve Adresse Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc Ville La Courneuve lieuville Centre culturel Jean Houdremont 11 avenue du Général Leclerc La Courneuve