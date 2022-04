Concerto de Aranjuez La Teste-de-Buch, 23 juillet 2022, La Teste-de-Buch.

Concerto de Aranjuez Rue Victor Hugo Eglise St Vincent La Teste-de-Buch

2022-07-23 21:00:00 – 2022-07-23 Rue Victor Hugo Eglise St Vincent

La Teste-de-Buch Gironde

EUR Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach ou Barrios.

Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach ou Barrios.

Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach ou Barrios.

philippe cornier

Rue Victor Hugo Eglise St Vincent La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-04-26 par