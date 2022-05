Concerto de Aranjuez à la Basilique Notre Dame Arcachon, 22 juillet 2022, Arcachon.

Concerto de Aranjuez à la Basilique Notre Dame Basilique Notre Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon

2022-07-22 – 2022-07-22 Basilique Notre Dame 21 Avenue de Mentque

Arcachon Gironde

EUR 15 Le Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo est sans conteste le plus célèbre des concertos pour guitare.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Qui n ‘a jamais fredonné ce concerto ? Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach ou Barrios.

Philippe Cornier, ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale.

+33 6 13 12 04 86

Concerto de ARANJUEZ

Basilique Notre Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon

