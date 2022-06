Concerto de Aranjuez, 20 août 2022, .

Concerto de Aranjuez

2022-08-20 – 2022-08-20

Le Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo est sans conteste le plus célèbre des concertos pour guitare.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols.

contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr +33 4 90 97 80 25

Le Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo est sans conteste le plus célèbre des concertos pour guitare.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale, une des mélodies les plus populaires de tous les temps. Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

dernière mise à jour : 2022-05-03 par