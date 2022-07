Concerto d’Aranjuez

Concerto d’Aranjuez, 11 novembre 2022, . Concerto d’Aranjuez



2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11 EUR 8 49 Autour de l’illustre Concerto d’Aranjuez interprété par Thibaut Garcia, c’est un voyage fantasmagorique que nous offrent l’Orchestre national de Lyon et Ben Glassberg, des friches industrielles de Detroit aux spectrales Danses symphoniques de Rachmaninov. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2022-23/symphonique/concerto-aranjuez dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville