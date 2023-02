CONCERTO CONTRE PIANO ET ORCHESTRE LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 19 mars 2023, ARGENTEUIL.

CONCERTO CONTRE PIANO ET ORCHESTRE LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 15:30 (2023-03-19 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. CONCERTO CONTRE PIANO ET ORCHESTRESamuel Achache, Florent Hubert, Eve Risser et Antonin-Tri Hoang s’entourent d’une pléiade d’artistes venant des musiques classique, jazz, improvisée ou ancienne, jouant sur instruments modernes ou d’époque pour inventer un nouvel orchestre inclassable.Pour sa première création, l’orchestre La Sourde explore une forme musicale populaire : le concerto ; et plus spécifiquement le Concerto pour clavier en do mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, qui sert de base à un doux délire un peu absurde, illustrant les rapports parfois conflictuels, ou encore sadomasochistes, qui lient les musiciens d’orchestre, le soliste et le chef. Un vibrant hommage à la musique improvisée et au jouer ensemble !Informations pratiques :Accessibilité :- Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-d’Oise

