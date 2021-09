Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne, Val de Louyre et Caudeau

Concerto Accrobatique “Arrêt d’urgence” Val de Louyre et Caudeau, 6 octobre 2021, Val de Louyre et Caudeau.

Concerto Accrobatique “Arrêt d’urgence” 2021-10-06 – 2021-10-06

Renouer avec le spectacle populaire, la feuille de route de cette création. Réparer les liens entre l’artiste et le public après la traversée du désert que fût le confinement et revenir aux coutumes routardes des forains de l’ancien temps. Cette troupe livre un spectacle musical et acrobatique en mouvement perpétuel, avec des musiciens qui apparaissent et disparaissent. Un show survolté, une scène remorque qui se déplie et se déplacent et un dialogue omniprésent avec le public

Entrée libre, sur réservation

Dans le cadre de “Scènes d’Agglo”

Mercredi 6 octobre à 19 heures

©PNCAgoraBoulazac

